Frauenkino im Rex-Kino-Center Schifferstadt und im Capitol Limburgerhof: Filmfreundinnen haben am Mittwoch, 5. Oktober, die Qual der Wahl.

Von den Schifferstadter Gleichstellungsbeauftragten initiiert, lädt das Frauenkino ins Rex-Kino-Center zum Film „Ticket ins Paradies“ ein – eine romantische Komödie mit Julia Roberts und George Clooney. Wenn diese Besetzung mal nicht auf die Kinosessel lockt ...

Der Eintrittspreis für den Kinoabend liegt bei neun Euro und beinhaltet auch ein Glas Sekt. Der Film beginnt um 20 Uhr. Karten können im Vorfeld reserviert werden, müssen am 5. Oktober bis spätestens 19.30 Uhr abgeholt werden. Reservierungen nimmt das Kino unter Telefon 06235 9299840 (ab 17 Uhr) entgegen.

Im Capitol Lichtspiel-Theater in Limburgerhof starten die Mädelsabende ebenfalls am Mittwoch, 5. Oktober, und am Donnerstag, 13. Oktober: mit Doris Dörries Komödie „Freibad“. Es ist Sommer im einzigen Frauenfreibad Deutschlands. Dort badet frau oben ohne, im Bikini, Badeanzug oder Burkini. Jede folgt anderen Regeln. Das führt zu Reibereien, die die überforderte Bademeisterin nicht so ganz im Griff hat. Sie kündigt entnervt. Als dann aber als Nachfolge ein Mann als Bademeister angestellt wird, eskaliert die Situation. Beginn ist hier jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Reservierung wird empfohlen. Der Eintritt kostet neun Euro plus ein Euro Energiezuschlag und inklusive einem Glas Sekt.