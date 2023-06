Schifferstadt. Am Mittwoch ist wieder Frauenkino-Zeit. Und der Film, der am 7. Juni im Schifferstadter Rex-Kino-Center gezeigt wird, könnte nicht besser zu einem Abend unter Freundinnen passen: „Book Club 2 – Ein neues Kapitel“, die Fortsetzung des erfolgreichen Films um vier Freundinnen im besten Alter.

Erzählt wird die Geschichte von Vivian (Jane Fonda), Diane (Diane Keaton), Sharon (Candice Bergen) und Carol (Mary Steenburgen), die seit über 40 Jahren einen monatlichen Buchclub besuchen. In diesen gemeinsamen Lesestunden sind die vier Frauen zu sehr guten Freundinnen geworden. Im zweiten Teil „Book Club – Ein Neues Kapitel“ wurde ihr Leben auf den Kopf gestellt, als mit den „Fifty Shades of Grey“-Bestsellern auch die Erotik wieder in das Leben der vier Damen zurückgekehrt ist. Und jetzt steht ein großer Mädelsausflug nach Italien an. So einen hatten die vier nämlich noch nie, also muss das dringend nachgeholt werden. Natürlich laufen die Dinge eher nicht wie geplant – und letztlich ganz schön aus dem Ruder. Ihr Urlaub verwandelt sich damit ungewollt in ein wildes Abenteuer, dass das Quartett quer durch ganz Italien reisen lässt.

Der Film, besetzt mit solch erstklassigen Schauspielerinnen, verspricht viel Spaß, aber auch nachdenkliche Momente. Zu diesem Streifen in der Frauenkino-Reihe lädt die Schifferstadter Gleichstellungsbeauftragte alle Interessierten (auch Männer!) ein. Der Eintritt kostet neun Euro und beinhaltet die Kinokarte und ein Glas Sekt sowie nette Gespräche.

Der Film beginnt um 20 Uhr im Rex-Kino-Center, Zeppelinstraße 6, in Schifferstadt. Karten können zuvor reserviert werden, müssen allerdings am 7. Juni bis spätestens 19.30 Uhr abgeholt werden. Einlass ist um 19 Uhr. Aufgrund des großen Andrangs wird dringend eine Kartenreservierung empfohlen. Das Frauenkino findet immer an jedem ersten Mittwoch des Monats statt. Reservierungen nimmt das Kino unter Telefon 06235 9299840 (ab 17 Uhr) entgegen.