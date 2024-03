Am Mittwoch, 3. April, ist wieder im Rex-Kino-Center Frauenkino-Zeit: Diesmal haben Schifferstadts Gleichstellungsbeauftragte den französischen Film „Sterne zum Dessert“ ausgewählt. Um Reservierung wird gebeten.

In dem Film geht es um das arabisch-stämmige Heimkind Yazid (Riadh Belaïche), das mit seiner Back-Leidenschaft den steinigen Weg raus aus der Perspektivlosigkeit der französischen Vorstädte schaffen möchte. Seit Yazid denken kann, ist er vom Backen wie besessen. Das ist zunächst das einzige beständige Element in seinem Leben. Als Heimkind zieht er von einer Pflegefamilie zur nächsten, doch gebacken wird immer. Deshalb überrascht es auch wenig, dass Yazid seine Leidenschaft zum Beruf macht und seinen Lebensunterhalt als Konditor bestreitet. Mit Kniffen und Können schafft er es schon bald, für die Besten des Fachs zu arbeiten. Das führt ihn quer durch die Welt von Paris bis Monaco. Dabei treibt Yazid immer ein großes Ziel an: Er will an der Spitze seiner Zunft stehen und die Konditoren-Weltmeisterschaft gewinnen.

Der Eintritt für den Film kostet neun Euro, dazu gibt es ein Glas Sekt und nette Gespräche, kündigen die Veranstalter an. Los geht es um 20 Uhr im Schifferstadter Rex-Kino-Center, Zeppelinstraße 6. Karten können unter der Telefonnummer 06235 9299840 (ab 17 Uhr) reserviert werden und müssen am 3. April bis 19.30 Uhr abgeholt werden. Einlass ist um 19 Uhr. Aufgrund des großen Andrangs sollte reserviert werden.