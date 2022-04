Kino für Frauen oder Mädelsabend mit Film – das gibt es am Mittwoch, 6. April, sowohl im Rex-Kino-Center in Schifferstadt als auch im Capitol-Lichtspieltheater in Limburgerhof. Es laufen die Streifen „Notre Dame“ und „Marry me“.

Von den Schifferstadter Gleichstellungsbeauftragten initiiert, lädt das Frauenkino für Mittwoch, 6. April, zum Film „Notre Dame – die Liebe ist eine Baustelle“ ins Rex-Kino-Center ein. Es geht um die Architektin Maud Crayon (Valérie Donzelli) aus Paris und ihren turbulenten Alltag mit Presserummel, exzentrischem Bürgermeister und Liebes-Wirrungen. Der Eintritt kostet neun Euro inklusive einem Glas Sekt. Der Film beginnt um 20 Uhr im Rex-Kino-Center, Zeppelinstraße 6. Reservierte Karten müssen am 6. April bis spätestens 19.30 Uhr abgeholt werden. Einlass ist um 19 Uhr. Frauenkino ist an jedem ersten Mittwoch im Monat. Reservierungen: 06235 9299840 (ab 17 Uhr).

Lopez und Maluma im Capitol

„Marry me – Verheiratet auf den ersten Blick“, heißt der Film, der im Frauenkino „Mädelsabend“ im Capitol Lichtspieltheater in Limburgerhof, Speyerer Straße 107, gezeigt wird: am Mittwoch, 6. April, und Gründonnerstag, 14. April, jeweils 19.30 Uhr. Inhalt: Kat Valdez (Jennifer Lopez) und Bastian (Maluma) sind ein Power-Promi-Paar, das seine Hochzeit als Live-Event vor einem Millionenpublikum plant. Auf der Bühne entscheidet Kat sich spontan, stattdessen Charlie (Owen Wilson) zu heiraten. Nach dem Film gibt es – wie gewohnt beim Mädelsabend – ein Glas Sekt, der Eintritt beträgt auch hier neun Euro. Reservierung ist erforderlich: auf der Homepage capitol-limburgerhof.com.