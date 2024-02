Mittwoch ist Frauenkinotag: Die Gleichstellungsbeauftragten von Schifferstadt und Limburgerhof zeigen in diesem Monat „Priscilla“ gleich an drei Abenden. Der Film zeigt das Leben als Frau an der Seite des King of Rock ’n’ Roll.

Als die Teenagerin Priscilla Beaulieu (Cailee Spaeny) auf einer Party Elvis Presley (Jacob Elordi) kennenlernt, wird aus dem Mann, der bereits einen kometenhaften Aufstieg zum Rock ’n’ Roll-Superstar hingelegt hat, in privaten Momenten jemand völlig Unerwartetes: ein Verbündeter in der Einsamkeit, ein sanfter bester Freund und Priscillas erste große Liebe. Die Geschichte umfasst die Zeit Elvis Presleys am Stützpunkt der US-Armee in Deutschland bis zu den Jahren in Graceland. Dabei geht es um Liebe und Ruhm und die unsichtbare Seite des großen amerikanischen Mythos. Der Film basiert auf den Memoiren „Elvis and Me“ von Priscilla Beaulieu Presley.

Im Schifferstadter Rex-Kino-Center wird der Film am 7. Februar, 20 Uhr, gezeigt. Der Eintritt kostet neun Euro. Einlass ist um 19 Uhr. Eine Kartenreservierung wird empfohlen unter Telefon 06235 9299840 (ab 17 Uhr). Die Karten müssen am Kinoabend bis spätestens 19.30 Uhr abgeholt werden. Im Limburgerhofer Capitol läuft der Streifen am 14. und 15. Februar um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet neun Euro zuzüglich einen Euro Energiebeitrag. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Nach dem Film gibt es ein Glas Sekt. Auch hier wird empfohlen, Karten zu reservieren über die Internetseite www.capitol-limburgerhof.com.