Eine 44-jährige Autofahrerin hat am Montag, kurz nach 12 Uhr, auf der B9 bei Harthausen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Laut Polizei verursachte ein Überholmanöver eines anderen Autos den Unfall. Die Fahrerin war auf dem Weg von Speyer nach Germersheim, als sie auf Höhe der K26 von einem anderen Auto überholt wurde. Obwohl es sich um einen normalen Überholvorgang handelte, erschrak die 44-Jährige so sehr, dass sie nach rechts auswich und in den Grünstreifen fuhr. Ihr Auto kam schließlich dort zum Stehen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.