Eine 60-jährige Frau ist bei einem schweren Verkehrsunfall bei Böhl-Iggelheim ums Leben gekommen. Am Montagabend stieß sie auf einer Landstraße mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Der VW Golf ist nur noch ein Wrack, viel ist von dem Auto nicht mehr vorhanden. Die Front ist komplett zerstört, der Motorraum quasi weg. Die Bahnüberführung auf der Landstraße 528 zwischen Böhl und Iggelheim gleicht einem Trümmerfeld, überall liegen Fahrzeugteile und Glassplitter. Die Golf-Fahrerin, 60 Jahre alt, ist in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr befreien sie. Obwohl die Rettungskräfte sofort Erste Hilfe leisten und auch eine Reanimation beginnen, erliegt die Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Laut Polizei ist sie am Nikolausabend auf der Landstraße Richtung Meckenheim unterwegs gewesen. Gegen 21.15 Uhr kommt es zum fatalen Crash. Auf der Brücke gerät ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer, der Richtung Speyer fuhr, in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Warum, ist noch unklar. Möglicherweise wegen „nicht angepasster und/oder überhöhter Geschwindigkeit“, vermutet die Polizei. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem frontalen Zusammenstoß kam.

Rund 50.000 Euro Schaden

Die Böhl-Iggelheimer Feuerwehr rückt mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an. Sie leuchten die Unfallstelle aus und schneiden die 60-Jährige mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug. Der First Responder ist vor Ort, Polizei und Rettungsdienst ebenfalls. Um 2.48 Uhr in der Nacht zu Dienstag meldet die Feuerwehr auf Facebook, dass die Vollsperrung der Straße nach rund viereinhalb Stunden mit Bergungs- und Reinigungsarbeiten aufgehoben wurde. Beide Autos sind nur noch Schrott, den Schaden am Mercedes schätzt die Polizei auf 25.000 Euro, den am Golf auf 20.000 Euro. Auch die Leitplanke ist zerstört.

Während die Golf-Fahrerin an diesem Abend stirbt, kann sich der 40-jährige Mann selbst aus seinem Auto befreien. Er kommt mit Frakturen an Armen und Beinen sowie einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus.