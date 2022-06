Eine Frau hat am Dienstagmorgen in Otterstadt ein Laufrad für Kinder gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie von einem Zeugen in der Mannheimer Straße dabei beobachtet, wie sie als Beifahrerin aus einem Auto ausstieg und das Laufrad, das am Straßenrand stand, in den Kofferraum lud. Über das Kennzeichen konnte die Polizei die 62-Jährige und auch das Laufrad ausfindig machen. Laut Polizei gab die Frau an, dass aus ihrer Sicht das Rad entsorgt werden sollte. Es konnte den Besitzern zurückgegeben werden. Die 62-Jährige muss nun mit Ermittlungen wegen Diebstahls rechnen.