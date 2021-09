In Fußgönheim wird seit Donnerstagabend, etwa 20.30 Uhr, die 87-jährige Dudu Dag aus Fußgönheim vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 18 Uhr auf dem Friedhof von Fußgönheim von einer Zeugin gesehen. Sie hat eine normale Statur und soll bekleidet sein mit einer schwarzen Leggins, einem schwarz-weiß gestreiften Sweatshirt und einem Kopftuch in heller Farbe. Dudu Dag soll nach Polizeiinformationen schlecht zu Fuß und orientierungslos sein. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen unter Zuhilfenahme der Feuerwehr, Polizeihubschrauber und Personensuchhunden mussten in der Nacht ergebnislos abgebrochen werden und sollen am Freitag fortgesetzt werden, heißt es seitens der Polizei.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237/9341100 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen.