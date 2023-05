An Pfingsten kommt in diesem Jahr der Geist der Freundschaft mit Frankreich auf Harthausen nieder. Die Tabakgemeinde blickt auf 45 Jahre Partnerschaft mit der Gemeinde Uchizy in Burgund. Das Jubiläum wird vier Tag lang groß in der Pfalz gefeiert.

Der Freundschaftskreis Harthausen-Uchizy (FHU) und seine Vorsitzende Marie-Laure Fargeix-Claaasen erwarten rund 35 Personen aus der 820 Seelen zählenden Partnergemeinde im Département Saône-et-Loire in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Darunter sind der seit fast drei Jahren amtierende 52 Jahre alte neue Bürgermeister von Uchizy, Arnaud Maire du Poset, und seine Gattin Nathalie. Beide kommen erstmals zu den Freunden in der Pfalz.

Sie werden aber nicht die Ersten sein, die Harthausen zum Festwochenende erreichen. Die „Vorhut“ bilden Mitglieder des Fahrradclubs, die sich auf zwei Rädern drei Tage zuvor schon auf den rund 550 Kilometer langen Weg von der Saône an den Rhein machen. Sie wollen am Freitag, 26. Mai, gegen 17 Uhr aus dem Sattel steigen. Von Lauterburg aus begleiten sie Radsportler aus Harthausen bis an die Burgunderklause. Nach der traditionellen Pokalübergabe und einem ersten Bier am Ziel wird am Gretelplatz mit einem Abendessen Wiedersehen gefeiert.

Großer Empfang in der Heilsbruckhalle

Am Samstag, 27. Mai, steht morgens eine Stadtführung durch Speyer an. Danach ist Freizeit in Harthausen angesagt. Denn am Abend folgt der protokollarische Höhepunkt des Besuchs: Die Gemeinde gibt einen Empfang in der Heilsbruckhalle. Festrede und Ehrungen dürfen dabei nicht fehlen. Aber natürlich auch nicht gutes Essen und Musik. Die Mitglieder des Harthausener Französischkurses haben für die Gäste außerdem extra ein Begrüßungslied auf die Melodie von „Aux Champs Elysèes“ getextet mit Strophen in Deutsch und Französisch: „Oh jumelage, oh Partnerschaft“ lautet der Titel.

Am Pfingstsonntag fliegen die Einheimischen mit ihren Gästen aus. Es geht mit dem Bus nach Freinsheim zur Stadtführung mit Weinprobe. Der Trip endet in der Burgunderklause, wo weitergefeiert wird. Montags werden die Besucher aus Frankreich mit einem zünftigen Grill-Frühschoppen ab 11 Uhr in der Burgunderklause verabschiedet. Auch die Radler steigen für die Heimreise ins Auto.

Die Jubiläumsveranstaltungen in Harthausen werden von der Ortsgemeinde und erstmals vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds finanziell unterstützt. Der Bürgerfonds geht auf den im Jahr 2019 zwischen Deutschland und Frankreich geschlossenen Vertrag von Aachen zurück und wurde im April 2020 errichtet. Er wird zu gleichen Teilen von der Bundesregierung und der französischen Regierung finanziert.