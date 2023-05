Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Arbeitspensum in einem Pfarramt ist groß. Das kann auch Franziska Boltenhagen bestätigen. Der jungen Vikarin wurden bis zum 21. Juni zu Ausbildungszwecken sämtliche Dienstgeschäfte von Pfarrer Ralf Hettmannsperger übertragen.

In den vier „Amtswochen“ ist Boltenhagen für die Kirchengemeinde sowohl in theologischer als auch in organisatorischer und verwaltungstechnischer Hinsicht verantwortlich. Praktische