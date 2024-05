Der Biber hat sich in Maxdorf seinen Platz genommen, was in Sachen Hochwasserschutz für viele Falten auf den Stirnen im Ort sorgt. Für die Jugend fehlt ein Platz zum Austoben. Oder doch nicht? Die Bürgermeisterkandidaten Heike Kißler (SPD) und Werner Baumann (CDU) nehmen Stellung zu einigen Problemen im Ort.

Der Biber hat sich an zwei Stellen niedergelassen, die aus hochwasserschutztechnischer Sicht für Maxdorf kritisch sind. Welche Möglichkeiten sehen Sie, dem Nager endlich auf den Pelz zu rücken? Welche Alternativen sehen Sie beim Hochwasserschutz, wenn die Biberdämme bleiben müssen?