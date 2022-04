Kreuzplatz und Teile der Hauptstraße verwandeln sich am Samstag, 23. April, von 10 bis 17 Uhr in eine Genuss- und Infomeile. Nach zweijähriger Pause findet wieder der Frühlingsmarkt in Schifferstadt statt.

Die Besucher des Schifferstadter Frühlingsmarkts haben laut Stadtmarketing die Gelegenheit, durch die Stadt zu schlendern und zu genießen: Pflanzen, frühlingshafte Deko, Holz- und Keramikobjekte sowie viele andere Dinge soll es am Samstag zu entdecken geben. Angebote für Kinder, Infostände und verlängerte Öffnungszeiten des Einzelhandels „sorgen für ein rundum attraktives Angebot“, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Die musikalische Gestaltung werde in diesem Jahr die Band „Django mobil“ übernehmen. Die Musiker kommen aus der Region Mannheim, Heidelberg und der Rhein-Neckar-Umgebung. Sie spielen Gipsy-Swing, französische Musette, Chansons, Klezmer, Musik vom Balkan, Tango und Rumba sowie alte deutsche, russische und italienische Lieder im charmanten Kaffeehaus- oder Straßenmusiker-Stil. Wer aufs Kochen verzichten will, findet auf dem Markt Stände, an denen Bratwürste, Langosch, Flammkuchen, Knoblauchbaguettes, Pizza, Cupcakes, Waffeln, Dampfnudeln und Kuchen angeboten werden. Gegen den Durst gibt es nach Informationen des Stadtmarketings alkoholfreie Getränke, Kaffee, Schokoheißgetränke, Wein, Bier und Sekt.

Viele Einzelhändler dabei

Nach zweijähriger Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie freut sich das Stadtmarketing besonders auf den Markt: „In diesem Jahr bezieht der Frühlingsmarkt den Kreuzplatz in das Marktgelände mit ein. Sein Umbau im Rahmen des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt wurde 2021 fertiggestellt. Er soll ein Platz der Begegnung sein, und dafür bietet ein Markt eine gute Gelegenheit.“

Auf dem Marktgelände selbst stehen der Ankündigung zufolge folgende Einzelhändler bereit: Blumen Akgün, AXA Leibel und Fischer OHG mit einem Ausschank zugunsten einer Initiative für Flutopfer im Ahrtal, die Engel Apotheke, Pamukkale, Reha & Sport Factory, Früchtehaus Schon und die Unverpackte Vielfalt. Zusätzlich sind Schifferstadter Gewerbetreibende wie die Bayerische Landesbrandversicherung mit Hüpfburg und Tombola zugunsten eines sozialen Projekts, das Blummehaisl, Cupini Cupcakes, Heikes Hoflädel, Helping Hand, Kosmetikstudio Amethyst, Zweiradhaus Mayer und die Thüga Energie mit Ständen vertreten. Die Kitas Großer Garten und Haus des Kindes präsentieren selbst gefertigte Produkte, und der Förderverein der Kita Dörfelnest verkauft Kuchen, Waffeln und Getränke. Der Malteser Hilfsdienst informiert über seine Arbeit und der BUND über lebendige Gärten. Der Tierschutzverein 1985 Schifferstadt ist mit Flohmarkt und Tombola dabei. Beim Radfahrer- und Fußgängerbeauftragten Martin Moritz können Besucher in einem Fahrradparcour ihre Geschicklichkeit testen.

Als Parkplätze für auswärtige Besucher bieten sich laut Stadtverwaltung neben den öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt der Messplatz oder der Parkplatz am Bahnhof Süd an.