Es ist Frühling! Das sollten wir nicht vergessen, auch wenn die Corona-Krise ganz schön unsere Stimmung dämpft. Draußen entfaltet sich das Leben – und das macht Mut. Zusammen mit Bildungsförster Volker Westermann vom Forstamt Pfälzer Rheinauen wollen wir mal schauen, was man bei einem Spaziergang entdecken kann. Huch, was fliegt hier so göttlich umher?

Aurorafalter! Das klingt schon so schön. Benannt ist dieser schöne Tagfalter nach der Göttin der Morgenröte. „Obwohl es ja die Männchen sind, die mit ihren orangefarbenen Flügelspitzen so sonnig daherflattern und wohl namensgebend waren“, sagt Bildungsförster Volker Westermann. „Die Weibchen sind wie so oft im Tierreich unscheinbarer und haben weiße Flügelspitzen. Auffällig ist die gelb-grün-weiße Zeichnung an der Unterseite der Flügel. Und die tragen beide Geschlechter.“ Ganz mustergültig, sozusagen? „Genau“, meint der Förster und lacht über das Wortspiel.

Gut getarnt!

Die Raupen leben an Kräutern, vor allem mögen sie es würzig und hängen gerne an der Knoblauchsrauke ab. Aber auch das Wiesenschaumkraut haben sie zum Fressen gern. „Aufgrund ihrer grünen Farbe sind sie an den Pflanzen kaum zu erkennen. Gut getarnt ist vor allem aber die Puppe. Sie imitiert einen kurzen Stängel und ist von der Wirtspflanze nur bei genauem Hinsehen unterscheidbar“, erzählt Westermann, der von findigen Tricks in der Natur immer ganz begeistert ist. „Puppe und Raupe seht ihr vielleicht nicht, aber den Falter, den kann jeder entdecken. Er flattert gerne an Wegrändern im Wald, auf Wiesen, aber auch in naturbelassenen Gärten. Schaut mal hin. Einfach göttlich“, sagt der Bildungsförster, der in diesen Zeiten mit seinen Beobachtungen am Wegesrand auch ein Mutmacher sein möchte.