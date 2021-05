Es ist Frühling! Das sollten wir nicht vergessen, auch wenn die Corona-Krise ganz schön unsere Stimmung dämpft. Draußen entfaltet sich das Leben – und das macht Mut. Zusammen mit Bildungsförster Volker Westermann vom Forstamt Pfälzer Rheinauen wollen wir mal schauen, was man bei einem Spaziergang entdecken kann. Huch, fällt da ein Schlüssel vom Himmel?

Diese Folge beginnt unser Förster mit einer Geschichte: „Eines Tages rutschte dem Heiligen Petrus der Schlüssel zur Himmelstür aus der Hand und fiel auf die Erde. Plong. Damit aber kein Falscher und schon gar nicht der Teufel sich den Schlüssel schnappen konnte, ließ Gott rasch lauter Blumen mit gleichem Aussehen wachsen: Schlüsselblumen eben. Nur Petrus und er sollen angeblich den echten Schlüssel zwischen den Blumen erkennen können.“

Ja und jetzt? Liegt der echte Schlüssel denn immer noch auf der Erde? Klingt ja fast so? „Ich denke schon. Und ich glaube ja, dass seither entweder das Himmelstor für jeden offen steht oder keiner mehr in den Himmel kommt. Es kommt eben darauf an, ob das Himmelstor gerade offen stand oder geschlossen war, als Petrus der Schlüssel herunterfiel. Als Optimist tendiere ich zu erster Version.“

Schaut man sich eine Schlüsselblume mal genauer an, erinnert die Anordnung der Blüten tatsächlich an einen Schlüssel. Witzig. Und hübsche Blumen sind das, so sonnig gelb. „Ja, das stimmt, aber bitte nicht pflücken. Schlüsselblumen stehen unter besonderem Schutz. Lasst die seltenen Blumen im Wald und auf der Wiese stehen und freut euch an dem Anblick. Für den Garten gibt es gezüchtete Formen zu kaufen“, appelliert Westermann an alle Spaziergänger.

Auch eine Heilpflanze

Um Schlüsselblumen ranken sich jede Menge weitere Legenden und Mythen. Die Kelten sollen einen berauschenden Trank daraus zubereitet haben und Neugeborene damit angehaucht haben. In der nordischen Mythologie gilt die Schlüsselblume als die Blume der Elfen und Nixen. Im Vorgarten angebaut, soll sie ungebetene Gäste abhalten. „Ich hab’ mal ein paar gepflanzt, sicherheitshalber ...“, sagt der Förster und lacht.

Auch als Heilpflanze finden Schlüsselblumen Verwendung. Das geben auch manche landläufige Namen her: Apothekerblume, Kraftblume, Mundfäulkraut und so weiter. Schlüsselblumen sollen in Medikamenten gegen Husten, Keuchhusten, Grippe, Migräne und Zahnschmerzen Anwendung finden. Und nach Hildegard von Bingen gegen Traurigkeit und psychische Schmerzen helfen.

„Es gibt zwei Arten von Schlüsselblumen. Sie sind eng verwandt“, verrät Westermann. Auf trockenen Wiesen wächst ihm zufolge die Echte Schlüsselblume (Primula veris) und im Wald auf feuchten, nährstoffreichen Böden die Hohe Schlüsselblume (Primula elatior).

„Schlüsselblumen dienen übrigens den Raupen von recht seltenen Schmetterlingsarten als Nahrung, etwa dem Schlüsselblumen-Würfelfalter. Vielleicht entdeckt ihr ihn mal, er ist wunderschön anzuschauen“, sagt der Bildungsförster, der in diesen Zeiten mit seinen Beobachtungen am Wegesrand auch ein Mutmacher sein möchte.