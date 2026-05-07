In Altrip findet am Samstag, 9. Mai, von 10 bis 14 Uhr ein Frühlingsflohmarkt in der Beethovenstraße 2 statt. Der Erlös unterstützt den Verein „Sans frontieres“, der mehrere Tierheime im französischen Elsass begleitet. Angeboten werden klassische Flohmarktartikel, Schmuck, Kunsthandwerk sowie selbstgemachte Marmeladen und Produkte für Haustiere. Zudem sind Kuchen zum Mitnehmen sowie ein Kaffee- und Kuchenstand vor Ort vorgesehen. Organisiert wird der Flohmarkt von der Heilpraktikerpraxis Wechseler. Informationen zu den unterstützten Tierheimen sind unter www.grenzenlose-hundehilfe.de abrufbar.