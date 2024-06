Ins Wasser gefallen ist das Frühlingsfest am Wochenende in Heiligenstein nicht. Aber richtig vollgespült wurden die Kassen der beteiligten Vereine auch nicht. Daran war wohl das Wetter schuld. Freigeschwommen hat sich jemand, für den die Veranstaltung in einer neuen Rolle eine Premiere war.

Für Christian Theysohn ist das Vereinsleben nichts Neues. Auch Verantwortung zu tragen, ist ihm nicht fremd. Seit mehr als zehn Jahren ist er Vorsitzender des Turn- und Sportvereins (TuS) Heiligenstein.