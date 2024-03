Beim Dreck-weg-Tag waren am Samstag mehr als 30 Gruppen mit fast 400 Aktiven in Stadt und Gemarkung unterwegs, um Müll zu sammeln. Für einen ihrer Funde interessiert sich sogar die Polizei.

Den jährlichen Frühjahrsputz koordiniert Christiane van Bemmelen von der Abteilung Bauen und Umwelt der Stadtverwaltung. Sie schreibt Vereine, Schulen und Einrichtungen der Stadt an und teilt zusammen mit den Freiwilligen dann ihre Einsatzgebiete ein. Viele Schifferstadter haben mitgemacht: von den Grundschulkindern bis zu den älteren Bürgern des Seniorenbeirats. Menschen mit Behinderungen, die in den Werkstätten des Gemeinschaftswerks Pfalz arbeiten, haben im Industriegebiet Süd aufgeräumt. In Grünflächen und Straßenrändern haben die Helfer viele Flaschen und Kippen gesammelt, sogar solch skurrile Dinge wie BHs und Unterhosen und eine komplette Spielküche für Kinder wurden gefunden.

„Wir waren zwei Stunden unterwegs und haben mehr als 20 Müllsäcke vollgemacht“, sagte Matthias Metz, der den Einsatz geleitet hat. Die blauen Säcke, die alle Müllsammler verwendet haben, brachten die Helfer zu den vereinbarten Sammelstellen. Dort holte der Stadtservice sie ab und brachte sie zur Entsorgung. Im Stadtgebiet, nämlich am Schillerplatz, war der Seniorenbeirat unterwegs. „Wir haben extrem viele Kippen gefunden“, berichtete Beiratsmitglied Peter Kubina. Kindergartengruppen haben in der Nähe ihrer Kitas Spielplätze und Parkplätze aufgeräumt.

Dosen, Schuhe und ein Mountainbike

Das Team der Feldjagd war mit 13 Leuten an der Iggelheimer Straße, der Brücke über die A61 und an der Autobahn entlang unterwegs. Mit geländegängigen Fahrzeugen gerüstet, haben die Grünröcke zwei große Anhänger voller Müllfunde weggebracht. „Eigentlich sammeln wir immer“, verriet Ulrike Lamshoeft und erklärte, alle vom Team hätten Müllsäcke im Auto, um sofort herumliegendes Zeug mitnehmen zu können. Zusammen mit ihrem Spitz Aziza hat die Jägerin jede Menge Dosen und verschiedene Schuhe gefunden. Auch ein Mountainbike lag, versteckt unter Zweigen, an einer Böschung. Den Fund von Autonummernschildern haben die Jäger der Polizei mitgeteilt. Die stellte fest, die Nummer sei zur Fahndung ausgeschrieben.

Einen Gesamtüberblick über die gesammelte Müllmenge gab es am frühen Samstagmittag noch nicht. „Ich habe den Eindruck, die verstreuten kleinen Sachen werden weniger. Aber unser Vollzugsdienst findet übers Jahr öfter größere illegale Müllablagerungen“, informierte Christiane van Bemmelen. Nach getaner Arbeit gab es dann für die Helfer Kartoffelsuppe mit Würstchen und Brötchen beim FSV-Clubhaus.