Wenn Alessia Dorigo in die alte Heimat kommt, wo die Eltern und ihre Schwestern noch leben, dann mit gemischten Gefühlen. Die heute 31-Jährige ist in Speyer als Junge geboren worden und lebt heute als Frau in Köln. Mit der Kindheit in Otterstadt und Waldsee verbindet sie auch Hänseleien und Depression. Heute ist sie bei einer Dating-Show im Fernsehsender Vox zu sehen.

„Ich liebe die Pfalz“, sagt Alessia Dorigo einerseits. Zu ihrer Familie hat sie nach wie vor eine enge Bindung. Und Posts in sozialen Netzwerken von Besuchen in der Region versieht sie