Der Schwarzweiher am Rathaus in der Abendsonne, die bunte Blütenpracht am Schlewwereck, Störche beim Frühstück auf den Wiesen – schöne Fleckchen und Ansichten gibt es in Böhl-Iggelheim zur Genüge. Sie in Szene zu setzen, gilt es nun für den Fotowettbewerb „Pixelprojekt_Böhl-Iggelheim“.

Die Verwaltung ruft Profis, Hobbyfotografen und auch interessierte Kinder und Jugendliche dazu auf, gelungene Bilder aus dem Ort und der ihn umgebenden Natur einzusenden