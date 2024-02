„Vom Karakorum-Highway in Pakistan bis nach Nepal“ – so lautete der Titel eines Benefizvortrags der Fotogruppe Gut Licht. Am Freitag, 15. März, geht es um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Neuer Hof los. Zu dem Vortrag gibt es auch eine musikalische Untermalung.

Die Besucher erwarten laut Veranstalter tolle Reiseaufnahmen von beeindruckenden Bergkulissen. Das Karakorum ist der westliche Nachbar des Himalaja-Gebirges mit den bekannten Bergen K2, dem zweithöchsten Berg der Erde, und dem Nanga Parbat, der auch den Beinamen „Berg der Deutschen“ innehat. Des Weiteren werden Bilder vom Everest-Gebiet, Dhaulagiri, Annapurna und aus der Mustang-Region bis zum Chitwan-Nationalpark sowie der außergewöhnlichen Tierwelt gezeigt.

Der Erlös des Abends ist für den Verein Nepal-Medical-Support (NMS), den die Ärztin Uschi Münch gegründet hat. Das Geld soll zur Finanzierung des Augentraktes am Hospital Taplejung in Nordost-Nepal beitragen. Die Ärztin wird zum Vortragsabend kommen, kündigt die seit 1. Mai 1977 bestehende Fotogruppe an. Tickets gibt es ab sofort für zwölf Euro pro Person beim Vereinsvorsitzenden Helmut Karl unter der Telefonnummer 06236 53876 oder per E-Mail an Fotogruppe-Gut-Licht@web.de.