Einmal rund um den Globus will am 10. März die Greenpeace-Multivisionsshow „Naturwunder Erde – unsere Welt im Wandel“ die Zuschauer nehmen. Stadt Schifferstadt und Kreisvolkshochschule gehören zu den Veranstaltern und versprechen „ergreifende Fotomotive“.

Die Multivisionsshow „Naturwunder Erde – Unsere Welt im Wandel“ nimmt das Publikum mit in die Tiefen der Ozeane, durchstreift die Regenwälder des Planeten und führt zu den entlegensten Orten, indigenen Gemeinschaften und lokalen Communities. Kern der Multimediashow ist es den Veranstaltern zufolge, durch die Bildreise einen Blick zurück auf die Entwicklung der letzten 50 Jahre zu werfen und zu zeigen, wie sich unser Planeten gewandelt hat.

Für die Live-Fotoshow konzipierte Fotograf und Umweltschützer Markus Mauthe eine virtuelle Weltreise im Wandel der Zeit. Seine Bilder zeigen die Naturwunder dieser Welt und führen das Publikum auf fast allen Kontinenten durch die relevanten Ökosysteme, heißt es in der Ankündigung. „Ergreifende Fotomotive rücken die Naturschönheiten und die Artenvielfalt unseres Planeten in den Mittelpunkt.“ Mauthe schreibt auf seiner Homepage, mit der Kamera in ursprünglicher Wildnis zu arbeiten, bedeute für ihn pures Glück.

Was jeder tun kann

Präsentiert wird die Multivisionsshow von dem Referenten Geert Schroeder im Schifferstadter Pfarrheim Herz Jesu auf der großen Leinwand. Schroeder ist selbst viel unterwegs, er sei weltoffen und habe eine an den Umweltschutz orientierte Lebenseinstellung. Mit der Show, die an vielen Orten in Deutschland gezeigt wird, soll ein Appell an alle gehen: „Nur gemeinsam können wir handeln und die Zerstörung unseres Planeten und unserer Lebensgrundlagen stoppen.“ Warum sich der Einsatz für den Planeten lohnt, wie jeder Mensch einen Beitrag dazu leisten kann und welche Hebel für einen nachhaltigen Lebensstil wichtig sind, ist ein Bestandteil der Foto-Liveshow. Untermalt ist die Reportage mit Musik des Komponisten Kai Arend.

Termin

Die Foto-Live-Show findet am Freitag, 10. März, im Pfarrheim Herz Jesu, Salierstraße 98A, in Schifferstadt statt. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.