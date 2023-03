Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das „Zweistromland“ zwischen Modenbach/Speyerbach und Woogbach könnte die Wiege unzähliger seltener Insekten wie Libellen und Schmetterlinge sein. Die zunehmende Trockenheit lässt einen großen Artenreichtum an Sechsbeinern in den Auen jedoch aus mehreren Gründen nicht zu. Hinzu kommt die gestiegene Anzahl an zweibeinigen Besuchern.

Wer schwimmt da im Modenbach so schnell wie der Wind? Es ist die Entenmutter mit mehr als einem Kind! Was vor wenigen Jahren noch häufig zu beobachten war, kommt in jüngerer