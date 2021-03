Zu einem Brand in der Flüchtlingsunterkunft in der Waldstraße ist am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr die Feuerwehr Mutterstadt gerufen worden. Das berichtet sie auf ihrer Facebook-Seite. Die Polizei bestätigt das auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Das Feuer im Inneren eines Wohncontainers konnte nach Angeben der Wehr in kurzer Zeit unter Atemschutz gelöscht werden. „Da sich die Bewohner selbst ins Freie retten konnten, wurde durch den Brand niemand verletzt“, heißt es auf der Facebook-Seite der Feuerwehr. Der Container, der von der Feuerwehr belüftet wurde, ist nach deren Angaben nicht mehr bewohnbar. Von der Gemeinde werde Ersatzwohnraum zur Verfügung gestellt. Zur Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften, der Rettungsdienst und die Polizei.