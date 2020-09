Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in der Ludwigstraße in Waldsee zwei hintereinander geparkte Autos beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 1000 Euro. Da der Verursacher vom Unfallort wegfuhr, bitten die Beamten um Hinweise unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.