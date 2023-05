Blockflöten können Spaß machen. Und es muss nicht immer „Der Mond ist aufgegangen“ erklingen. Pop geht auch, wie zwei neue Flötengruppen zeigen.

„So, jetzt noch mal mit mehr Rhythmus. Der Bass und der Tenor dürfen richtig schrubben, die machen hier die Rock-Band“, ruft Heidrun Liermann-Schüler den Flötistinnen zu. Die stehen im Halbkreis im evangelischen Gemeindesaal in Limburgerhof. Alle üben gerade „Mamma Mia“, den Abba-Hit aus den 70ern. „Da kriegen sie garantiert einen Ohrwurm“, meint eine der Musikerinnen zum Reporter. Popsongs verbindet man eher weniger mit diesen Instrumenten. Und viele wissen gar nicht, dass es nicht nur die hohen Sopranflöten gibt, sondern auch tiefere Lagen, wie Alt, Tenor und Bass und sogar, wenn auch selten, Kontrabass.

Die Blockflöte leidet etwas unter einem schlechten Image. Fast jeder musste mal als Schüler in eine Sopranflöte blasen, ob er wollte oder nicht. Und wenn man das nicht gerne macht und es nicht so mit den hohen Tönen hat, ist das nicht der Anfang einer großen Leidenschaft. „Das ist ein bisschen schade, denn es gibt so viel mehr an Klangfarben und Musik zu entdecken“, sagt Heidrun Liermann-Schüler. Sie hat Blockflöten zu ihrem Beruf gemacht. Aufgewachsen ist die Musikerin in Limburgerhof, studiert hat sie an der Musikhochschule Mannheim-Heidelberg die Fächer Blockflöte und Elementare Musikerziehung. Nach dem Studium unterrichtete sie zunächst in Mannheim, dann in Sinsheim. Seit 2013 lehrt sie an den Musikschulen Speyer, wo sie jetzt wohnt, und seit 2014 auch an der Musikschule des Rhein-Pfalz-Kreises.

Mit so vielen Schülern aus der Umgebung hatte sie im vergangenen Herbst die Idee, ein Blockflöten-Ensemble zu gründen. So ein Ensemble hatte sie schon in Sinsheim. Ziel war zuerst ein Adventskonzert und eine Erinnerung an die tödlich verunglückte Bine Stoll, die jahrzehntelang Flötenunterricht und Musikerziehung an der Kreismusikschule gegeben hat. Damit nicht nur Kinder mit Sopranflöten kommen, hat die Lehrerin auch Eltern angesprochen und insbesondere nach Tenor- und Bassflöten gefragt. Und tatsächlich fanden sich fast 50 Interessenten. Doch für die meisten war eine feste Verpflichtung mit wöchentlichen Proben noch zu viel. So entstanden die Ensembles als Projektgruppen. Das bedeutet, es gibt ein Konzert und ein Programm als festes Ziel, das mit sechs bis acht Proben erarbeitet wird. Danach können sich alle überlegen, ob sie das nächste Konzert mitspielen wollen.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Mitspieler unterschiedlich viel Erfahrung haben. Es gibt jetzt zwei Gruppen: Wer schon etwas Spielpraxis hat, kann in die Gruppe „MezzoMix“, was sich auf das mittlere Niveau bezieht. Die weiter Fortgeschrittenen dürfen sich „Green Velvet“ nennen. „Das Grün kommt vom Irish Folk der grünen Insel, den wir auch spielen. Der Samt von der Renaissancemusik, wo Blockflöten beliebt waren“, erklärt die Leiterin. Und es gibt noch eine Anfängergruppe, deren Flötisten an das richtige Spiel herangeführt werden.

Das ist angeblich leicht zu lernen – aber feste Pusten gibt noch keinen schönen Ton. „Man sollte lernen, Atem, Zunge und Finger zu koordinieren, und vor allem ein Gefühl für das Instrument zu bekommen“, erklärt Liermann-Schüler.

Wie gut das geklappt hat, werden die beiden Ensembles bei der Blockflötenmatinee zum Muttertag am 14. Mai ab 11 Uhr im Zentrum Alte Schule, Dannstadt-Schauernheim, präsentieren. Auf dem Programm steht Musik aus mehreren Jahrhunderten, von Renaissance bis Pop.