Ein schul- und generationenübergreifendes Blockflötenensemble hat Heidrun Liermann-Schüler für ein Konzert vor Weihnachten auf die Beine gestellt. Im neuen Jahr soll das Projekt weitergehen.

Dass ihre Blockflötenschüler lernen, gemeinsam zu musizieren, ist Heidrun Liermann-Schüler wichtig. Da sie als Lehrerin im ganzen Kreisgebiet und in Speyer unterwegs ist, brachte sie die Idee, ein Ensemble zu gründen, an beiden Musikschulen vor – und rannte damit offene Türen ein.

Es blieb zunächst die Frage nach der Besetzung. „Mit über 20 Kindern, die Sopranblockflöte spielen und beim Auftritt aufgeregt sind, hätte das etwas schrill geklungen“, sagt sie. Also verschickte sie einen Aufruf, auf den sich einige Eltern und Großeltern zurückmeldeten, die Alt-, Tenor- und Bassflöte spielen. Insgesamt kamen am Ende 49 Personen zusammen. „So ein generationenübergreifendes Projekt hatte ich nicht erwartet“, sagt die Lehrerin.

Das Ensemble war ursprünglich als Projekt angelegt, mit zwei Auftritten vor Weihnachten als Ziel: ein Konzert in Mutterstadt zum Gedenken an Bine Stoll, die lange in der Kreismusikschule tätig war, und das Adventskonzert der Musikschule Speyer. Im Februar plant Liermann-Schüler aber wieder Proben im evangelischen Gemeindesaal in Limburgerhof. Dann soll auf eine Blockflötenmatinee hingearbeitet werden, die am 14. Mai stattfindet. Dabei sollen in der Regel nicht alle Musiker gemeinsam, sondern in Gruppen, aufgeteilt nach Niveau, üben. Interessierte Musiker können sich bei den Musikschulen im Rhein-Pfalz-Kreis und Speyer melden.