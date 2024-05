Eigentlich herrschte im Sitzungskalender der Räte und Ausschüsse in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen vor den Kommunalwahlen wochenlang gähnende Leere. Doch ein Gremium musste – oder durfte – nun nachsitzen.

Die Extrarunde haben sich die Mitglieder des Verbandsgemeinderats allerdings selbst eingebrockt. Denn über den einzigen relevanten Tagesordnungspunkt der Sondersitzung sollte Anfang April schon einmal abgestimmt werden. Doch der Entwurf für einen neuen Flächennutzungsplan verursachte bei vielen Ratsmitgliedern Bauchschmerzen: weil darin mehr mögliche Bauflächen ausgewiesen sind, als der Verbandsgemeinde von übergeordneter Stelle zugestanden werden und weil die Verteilung dieser Flächen auf die Ortsgemeinden zum Teil als ungerecht empfunden wurde. Die Bauchschmerzen waren so groß, dass man davon Abstand nahm, über den Planentwurf abzustimmen. Sehr zum Verdruss von Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD), die darauf hinwies, dass sich das Verfahren nun um Monate verzögern würde, da zunächst die Kommunalwahlen anstünden.

Dass es keine gute Idee wäre, die Entscheidung dem neuen Rat, der sich wieder neu in die Materie einarbeiten müsste, zu überlassen, dämmerte dann auch den meisten Kommunalpolitikern im Speyerer Umland. Bei der jüngsten Bürgermeisterdienstbesprechung äußerten die Gemeindeoberhäupter deshalb den Wunsch, einen zweiten Versuch zu wagen.

Also wurde der Verbandsgemeinderat doch noch einmal zusammengetrommelt. Auch Planer Ulrich Villinger kam noch einmal und erklärte erneut, warum es sinnvoll ist, mit dem vorliegenden Entwurf in die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zu gehen – auch wenn die Regionalplanung dabei wahrscheinlich Bedenken äußern wird. So habe man eine Verhandlungsgrundlage und vergebe sich nichts. Auch die Bedenken, dass die Ortsgemeinden im weiteren Prozess übergangen werden, vermochte Villinger zu zerstreuen.

Im Gegensatz zur Sitzung vor einem Monat herrschte am Ende völlige Harmonie im Rat. Statt Ärger darüber, dass es einen zweiten Anlauf brauchte, gab es vielmehr (Eigen-) Lob, dass man sich die Zeit genommen habe, die Abläufe zu klären (CDU) und diese „Mini-Schleife“ (Grüne) nach zehn Jahren Vorbereitung in Kauf genommen habe.