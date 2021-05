Wo dürfen Neubaugebiete ausgewiesen, wo kann Gewerbe angesiedelt, wo können Umgehungsstraßen gebaut werden? Das alles ist in einem Flächennutzungsplan geregelt. Der für die Verbandsgemeinde Rheinauen ist seit fünf Jahren in der Mache. Viele Interessen müssen dabei berücksichtigt werden – die Sache ist kein Wunschkonzert.

Anfang 2019 war der Flächennutzungsplan offengelegt und Träger öffentlicher Belange, aber auch Privatleute, haben Eingaben dazu machen können. Aufgabe der Verbandsgemeinde ist es, mit den Ortsgemeinden diese Eingaben abzuwägen. Dabei wird klar: Ein Wunschkonzert ist so ein Flächennutzungsplan nicht, einige Ortsgemeinden müssen Abstriche machen.

Frank Juchem, Leiter der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Rheinauen, und Diplom-Ingenieur Peter Fischer, dessen Büro den Planentwurf erstellt hat, erklärten dem Bau- und Planungsausschuss der Verbandsgemeinde Rheinauen, was von den zuständigen Behörden problemlos akzeptiert wurde, worüber in den Ortsgemeinden noch diskutiert werden muss und was nicht durchgehen wird.

Norden Altrips muss frei bleiben

Altrip darf das nächste Neubaugebiet nicht im Norden und im Westen an das bestehende Baugebiet Junkergewanne anschließen, denn im Norden muss das Gebiet freigehalten werden, weil dort die ursprünglich angedachte Trasse der Rheinquerung bei Altrip liegt. Eigentlich, so dachte man, sei die längst vom Tisch, die Trasse ist im Regionalplan, der dem Flächennutzungsplan zugrunde liegt, gar nicht mehr eingezeichnet. Allerdings gibt es da noch eine schriftliche Fußnote im Regionalplan – und da steht diese Trasse eben noch drin. Nun gibt es zwei Möglichkeiten für die Ortsgemeinde Altrip: Entweder wird das Baugebiet Junkergewanne nur nach Westen erweitert und deutlich kleiner. Zusätzlich kann im Süden in Richtung Waldsee ein weiteres Baugebiet entstehen. Oder man gibt das Gebiet an der Junkergewanne ganz auf und macht das Gebiet im Süden größer. Der Charme davon wäre, so Juchem, dass das Land im Süden bereits der Ortsgemeinde gehört.

In Neuhofen noch viel zu tun

„Die meisten Baustellen gibt es in Neuhofen“, erklärt Juchem. Positiv für den Ort sei, dass auf dem ehemaligen Tennensportplatz in der Ortsmitte ein großer Supermarkt mit bis zu 1800 Quadratmetern Verkaufsfläche gebaut werden darf. Um den Supermarkt herum können Wohnhäuser entstehen. Bei den geplanten Neubaugebieten läuft es schon weniger rund. Ursprünglich war ein großes Neubaugebiet im Norden in Verlängerung des bestehenden Gebiets Birkenholz/Kupfernagel angedacht. Dafür bräuchte man noch ein Gutachten zur Druckwassersituation. Das sollte aber machbar sein, meint Juchem. Allerdings habe der Ortsgemeinderat später beschlossen, das Gebiet im Norden kleiner zu planen und dafür im Süden in Richtung Waldsee ein Baugebiet zu erschließen, das von einer Umgehungsstraße eingeschlossen ist.

So einfach kann man das allerdings nicht machen, denn der Regionalplan, auf dessen Grundlage der Flächennutzungsplan entsteht, sieht da im Moment noch einen „Regionalen Grünzug“ vor. Unklar ist auch, was mit dem Sportzentrum II wird, das im Plan als „Grünfläche“ ausgewiesen ist. Ein Sportplatz darf darauf gebaut werden, vermutlich auch bauliche Anlagen für ein Fußballfeld, erläutert Juchem. Die Gemeinde Neuhofen hätte da aber gerne auch eine Sporthalle und das gehe nicht so einfach. Die Verwaltung habe nun alle Unterlagen dazu zur Struktur- und Genehmigungsdirektion geschickt. In einem Abstimmungstermin mit der Behörde muss geklärt werden, ob sich das Vorhaben realisieren lässt.

Gewerbe nur für Eigenbedarf

Im Gewerbegebiet nördlich des Aldi-Marktes kann eine Tankstelle gebaut werden, das ist die gute Nachricht. Schlecht sieht es aber für das geplante Gewerbegebiet westlich des schon bestehenden Gewerbegebiets Richtung B 9 aus. 10,7 Hektar groß soll es nach Wunsch der Ortsgemeinde Neuhofen sein. Allerdings darf die Gemeinde nur für den Eigenbedarf planen und dafür ist nach Ansicht des Regionalverbands Rhein-Neckar im bestehenden Gewerbegebiet noch genügend Platz. Außerdem müsse bei der Planung auch noch das angedachte interkommunale Gewerbegebiet Pionier-Quartier auf dem Gebiet von Otterstadt und Speyer berücksichtigt werden.

Dieses interkommunale Gewerbegebiet ist im Flächennutzungsplan noch nicht eingezeichnet, da noch nicht klar ist, ob es überhaupt realisiert werden soll – und wenn ja, in welcher Form. „Die Ortsgemeinde Otterstadt muss sich erst entscheiden, was sie will“, erklärt Juchem. Klar sei aber, dass durch dieses Gewerbegebiet ortsansässige Unternehmen in den anderen Orten der Verbandsgemeinde keinen Nachteil haben dürfen. Auch ohne dieses Gebiet hätte die Ortsgemeinde Otterstadt übrigens schon Platz für Gewerbeflächen: im südlichen Teil der Römerstraße. Konkretisiert wurde aber dahingehend noch nichts. Gute Nachricht für die Otterstadter: Das geplante drei Hektar große Baugebiet südlich des Friedhofs darf kommen, obwohl der Gemeinde eine so große Fläche nicht zugestanden hätte. Die Fläche für die geplante Erdöl-Probebohrung durch Neptune Energy auf Otterstadter Gemarkung wird nicht in den Flächennutzungsplan eingezeichnet. Das hatte sich das Unternehmen gewünscht, doch die Verbandsgemeinde möchte ein klares Zeichen setzen, dass sie diese Bohrung nicht will.

Lücke in Ortsumgehung schließen

Gut sieht es für die Waldseer aus. Das fehlende Stück der Ortsumgehung im Westen darf kommen, und soll nach Wunsch der Ortsgemeinde Waldsee bald realisiert werden. Damit verbunden ist ein kleines Neubaugebiet zwischen der Umgehungsstraße und den bestehenden Häusern. Nur das Gewerbegebiet in Waldsee in den Fahrgärten wird mit 3,8 Hektar kleiner als gewünscht. Auch gegen die „Häuser auf dem Wasser“, die die Firma Rohr plant, gibt es keine Bedenken. Beim Campinggebiet „Auf der Au“ wartet Juchem noch auf klare Vorgaben, welche Vorstellungen die Ortsgemeinde für das Areal hat.

Und wie geht’s jetzt weiter? Die Mitglieder des Bauausschusses der Verbandsgemeinde haben diese Einwendungen nur diskutiert, noch nichts beschlossen. Nun müssen die unklaren Punkte noch in den Ortsgemeinden beraten werden, bevor die Verbandsgemeinde eine Stellungnahme abgibt. Ziel ist es, den Flächennutzungsplan 2021 fertig zu bekommen, sagt Verbandsbürgermeister Patrick Fassott (SPD).