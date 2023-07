Eine generelle Tempo-30-Zone für die komplette Ortsgemeinde Heßheim ist derzeit aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Darüber informierte Ortsbürgermeister Holger Korn (SPD) in der Bauausschusssitzung .

Anlass der Einlassung des Ortsbürgermeisters war eine Anfrage. Korn bezog sich in seiner Erläuterung auf eine schriftliche Stellungnahme der Straßenverkehrsbehörde der Verbandsgemeindeverwaltung. Thomas Bauer, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung, wies darauf hin, dass aus rechtlichen Gründen eine Tempo-30-Zone für ganz Heßheim nicht möglich sei. Grund dafür sei, dass Durchfahrtsstraßen wie Haupt-, Frankenthaler, Heuchelheimer und Gerolsheimer Straße vom Linienverkehr in Form von Bussen genutzt werden. Tempo 30 mit der Vorfahrtsregel „rechts vor links“ wäre für Busse ein „Hindernislauf“ und würde Fahrzeit kosten. Möglich sind laut Auskunft von Bauer Tempo-30-Strecken in besonderen Abschnitten, etwa im Bereich von Kindergärten, Schulen, Seniorenheimen oder mit dem Hinweis auf den Lärmschutz. Für Letztgenanntes müsste aber ein Gutachten vorliegen. Dass eine wesentliche Lärmminderung mit Tempo 30 erreicht würde, sehe Bauer jedoch skeptisch, zitierte Korn. Geschwindigkeitsbegrenzungen sieht der Verwaltungsmitarbeiter generell für wenig zielführend, da er der Ansicht ist, dass diese letztlich doch missachtet werden. Bauer befürwortete in seiner schriftlichen Antwort an die Ortsgemeinde „bauliche Maßnahmen“ – etwa Fahrbahnverengungen durch Verschwenkungen oder alternierendes Parken. Im Vergleich zu Tempo-30-Verkehrsschildern würde das zwar mehr kosten, die Erfolgsquote wäre seiner Ansicht nach aber höher. In jedem Fall riet Bauer, einen Verkehrsplaner zu beauftragen.

Verkehrsmessung angeregt

Korn schlug vor, zunächst mit den VG-eigenen Geräten eine Verkehrsmessung vorzunehmen, bei der die Anzahl der Fahrzeuge, deren Länge – also Differenzierung nach Pkw oder Lkw – und Geschwindigkeit erfasst werden. Erst nach deren Auswertung solle – falls nötig – ein Verkehrsplaner hinzugezogen werden. Ausschussmitglied Bodo Voll (FWG) warf ein, dass ja eine Gesetzesänderung bevorstehe und man abwarten solle.

Tatsächlich soll das Straßenverkehrsgesetz reformiert werden und Kommunen es künftig erleichtern, selbst Tempo-30-Zonen – gilt für ein ganzes Quartier oder den ganzen Ort mit Verkehrszeichen nur zu Beginn und am Ende – und Tempo-30-Strecken auszuweisen. Das Bundeskabinett hat die Novellierung verabschiedet, rechtskräftig soll sie noch in diesem Jahr werden.