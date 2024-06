Ein Flächenbrand in der Verlängerung der Holzgasse hat die Schifferstadter Feuerwehr am Donnerstagnachmittag in Atem gehalten. Nach Angaben der Wehr stand ein frisch gemähtes Feld gegen 13.45 Uhr auf einer Fläche von etwa 3000 Quadratmetern in Brand. Starker Wind beeinträchtigte die Löscharbeiten. Die Feuerwehr, die von Kameraden aus Limburgerhof mit einem Tanklöschfahrzeug unterstützt wurde, verhinderte, dass das Feuer auf eine nahegelegene Baumreihe übergriff. Etwa 40.000 Liter Wasser brauchten die Floriansjünger nach eigenen Angaben, um den Brand zu löschen.

Während der Löscharbeiten wurde die Wehr gegen 14.15 Uhr zu einem weiteren Einsatz in die Hauptstraße gerufen. Passanten hatten Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Vor Ort war jedoch keine Rauchentwicklung festzustellen. Damit nicht genug: Knapp eine Stunde später musste die Wehr noch zu einem Wasserrohrbruch in die Holzgasse ausrücken. Wasser trat aus dem Asphalt aus und unterspülte die Straße. Diese wurde gesperrt. Der Zweckverband für Wasserversorgung wurde alarmiert. Die Wasserversorgung für die angrenzende Wiesenstraße musste vorübergehend abgestellt werden. Wenige Minuten später bat die Polizei die Wehr noch bei der Suche nach einer Person um Hilfe. Diese wurde jedoch rasch und ohne Zutun der Wehr wieder gefunden.