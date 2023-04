Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als bekannt wurde, dass in Hessen Fitnessstudios ab 8. März öffnen dürfen, flammte bei Michelle Lieser-Borzutzky kurz Hoffnung auf. Doch in Rheinland-Pfalz ist in der Fitnessbranche frühestens ab dem 22. März mit Lockerungen zu rechnen. Für das Team von Lieser Fitness in Neuhofen ist das völlig unverständlich. Es befürchtet Langzeitfolgen für die Branche – und die Kunden.

„Man tut, als würden Gesundheit und Fitness nicht zusammengehören.“ Michelle Lieser-Borzutzky ist enttäuscht von der Regierung. Fitnessstudiobetreibern