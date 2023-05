Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fischtreppe bei der Wingertsmühle in Dudenhofen ist fertiggestellt worden. Sie verbindet den Woogbach und den Altwiesengraben. Mit der Treppe werden Fische angelockt, die dort lange Zeit nicht mehr zu sehen waren. Aber nicht nur die Fische sollen kommen.

Der Speyerbach, der von Neustadt Richtung Speyer und dort in den Rhein fließt, teilt sich am Wassergescheid in Hanhofen in den Woogbach und den Altwiesengraben auf. Die beiden Bäche treffen in Speyer