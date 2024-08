Fischspezialitäten, Volksfestatmosphäre, musikalische Unterhaltung und eine Demonstration ehrenamtlichen Engagements, all das bietet Jahr für Jahr im August das große Fischerfest des Sportangler-Vereins (SAV) Lambsheim am Nachtweideweiher. Am kommenden Wochenende, 16. bis 19. August, ist es wieder so weit. Ab 16 Uhr sind am Freitag das Festzelt und die Fischbraterei in Betrieb. Offizielle Eröffnung mit Freibier und Böllerschüssen ist um 19.30 Uhr. Danach spielt die Partyband Poor Boys. Am Samstag geht es um 16 Uhr los, die Band Music-Mix spielt ab 19.30 Uhr. Den Frühschoppen am Sonntag um 11.30 Uhr begleitet die Blaskapelle Pflanzklang, ab 17 Uhr tritt Infinito mit internationalen Hits, vornehmlich aus Italien, auf. Zum volkstümlichen Familiennachmittag am Montag von 13.30 bis 17 Uhr reisen die Hunsrücker Spitzbuwe an, die ab 19 Uhr ins Genre Partymusik wechseln. An dem Tag bietet der SAV zwischen 11 und 17 Uhr verschiedene Fischgerichte zum Sonderpreis an. Um 22 Uhr leitet ein Feuerwerk das Ende des Fischerfests 2024 ein. Wie immer sind über die vier Tage um die 200 freiwillige Helfer im Einsatz.