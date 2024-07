Zum viertägigen Fischerfest im Waldpark lädt die Ortsgemeinde Altrip von Freitag, 5. Juli, bis Montag, 8. Juli, ein. Die Besucher erwartet Live-Musik, Unterhaltung und natürlich auch Fußball.

Eröffnet wird das Altriper Fischerfest nach dem offiziellen Programm am Freitag um 20 Uhr von Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos) mit dem Fassbieranstich unter Beteiligung der Fischerkönigin. Dafür darf das Fußball-EM-Viertelfinale zwischen Spanien und Deutschland allerdings nicht in die Verlängerung gehen, das ab 18 Uhr auf einer Leinwand übertragen wird. Im Anschluss spielt die Band „Grand Malör“. Am Samstag wird der Park um 13 Uhr geöffnet, ab 16 Uhr findet der Familiennachmittag statt und „Flow Control“ unterhält ab 19 Uhr musikalisch. Der Sonntag startet um 9 Uhr mit einem Schachturnier in der Halle. Ab 9.30 Uhr findet ein Ökumenischer Gottesdienst statt. Der Musikverein Musketiere Böhl spielt ab 12 Uhr auf, ab 17 Uhr die Gruppe „Celebration“. Mit einem Frühstück im Park mit „JazzMen“ startet der Montag. Um 14 Uhr findet der Seniorennachmittag statt und die „Brunnebutzer“ lassen es musikalisch ab 19 Uhr ausklingen. Nach dem Schlusswort von Mansky setzt das Großfeuerwerk das letzte Glanzlicht.nt