Jede Menge Musik, ein Schachturnier und zum Abschluss das traditionelle Höhenfeuerwerk. Wenn diese Dinge in Altrip zusammenkommen, dann ist Fischerfest im Waldpark. Aus diesem Anlass pendelt auch die Rheinfähre ausnahmsweise länger zwischen Mannheim und Altrip.

Startschuss ist am Freitag, 30. Juni, traditionell um 18 Uhr mit der Abholung der Fischerkönigin, bevor das Fest um 20 Uhr offiziell im Waldpark eröffnet wird. Anschließend gibt es Live-Musik mit der Band Flow Control.

Am Samstag ist bereits ab 13 Uhr Betrieb im Waldpark. Ab 16 Uhr ist Familiennachmittag. Große und kleine Gäste können sich dabei mit einer Waldpark-Rallye die Zeit vertreiben. Ab 19 Uhr spielt die Partyband Grand Malör auf der Bühne.

Der Fischerfestsonntag fängt um 9 Uhr mit dem Schachturnier des Schachclubs Altrip an und geht mit einem ökumenischen Gottesdienst im Waldpark weiter. Zum Mittagessen (12 Uhr) unterhält der Musikverein Musketiere Böhl die Gäste. Ab 18 Uhr spielt das Duo Harmonie.

Das „Jeder-bringt-was-mit-Frühstück“ läutet am Montag, 10 Uhr, den letzten Festtag ein. Musikalisch begleitet wird es von der Band Jazzmen. Ab 14 Uhr gehört den Senioren die bestuhlte Festhalle, wo es Kaffee und Kuchen gibt. Zum Ausklang spielen am Abend die Brunnebutzer ab 19 Uhr, bevor das Fischerfest traditionell mit dem Höhenfeuerwerk ab circa 22.15 Uhr seinen Schlusspunkt bekommt. Während des Fests pendelt die Rheinfähre länger zwischen Mannheim und Altrip – nämlich täglich bis Mitternacht. Am Sonntag geht die letzte Fähre um 22.15 Uhr.