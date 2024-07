Beim Ausbau seiner Geschäftsfelder setzt das Lambsheimer Unternehmen Gaia verstärkt auf Solaranlagen auf Freiflächen. Das hat Geschäftsführer Torsten Szielasko am Freitag anlässlich des Firmenjubiläums gesagt.

Die vor 25 Jahren in einer Lambsheimer Wohnung als zweiköpfiges Planungsbüro gegründete Firma ist mittlerweile ein Generalunternehmen und Dienstleister in Sachen erneuerbare Energien und in der Jahnstraße sowie im ehemaligen Bankgebäude in der Hauptstraße ansässig. Gaia beschäftigt 70 Mitarbeiter. Auf 80 Personen soll die Belegschaft laut Szielasko bald wachsen. Aktuelle Projekte von großer Tragweite sind ihm zufolge die drei Solarparks an der A6 bei Hettenleidelheim, Tiefenthal und Neuleiningen, die zusammen eine Leistung von 20,5 Megawatt erbringen sollen. Im kommenden Jahr soll die dreiteilige Freiflächenanlage in Betrieb gehen. „Ein weiteres Highlight in unserem Jubiläumsjahr“, so Gaia-Mitinhaber Michael Wahl, „ist der Baustart der größten Windenergieanlage in der Landeshauptstadt Mainz.“ Die Turbine vom Typ Vestas V162 hat eine Gesamthöhe von 250 Metern und eine Leistung von 6,2 Megawatt.

In einer Pressemitteilung über das Jubiläum, das mit rund 250 Kunden, Geschäftspartner, Politikern und Mitarbeitenden im Technikmuseum Speyer gefeiert wurde, wird Klimaschutz-Staatssekretär Erwin Manz (Grüne) zitiert: Die Arbeit von Gaia helfe dabei, „das Ziel zu erreichen, in Rheinland-Pfalz bis spätestens 2040 klimaneutral zu sein“. Michael Reith (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, würdigte Gaia für dessen Initiative, sodass „wir im Rhein-Pfalz-Kreis die erste Kommune sind, die eine Vorrangfläche für Windkraftanlagen ausgewiesen hat“. Szielasko und Wahl wünschen sich von der Landespolitik mehr Mut bei der Ausweisung der Windkraftflächen über Regionalpläne und vom Bund die Unterstützung für Großspeicher und für die Mehrfachnutzung von Umspannwerken aller erneuerbaren Energieträger.