Gnome, Hexen, Hackebeilträger, Vampire, Skelette – die Vielfalt der Kostüme, in die sich die rund 800 Partygäste gesteckt hatten, war groß. Die Lust aufs Feiern eben so. Der Halloween-Rock lockte viele finsteren Gestalten in die Sommerfesthalle in Waldsee. Die hatten jedoch nichts Böses im Sinn.

Dass der Halloween-Rock nach einer Auszeit am Montagabend wieder stattfand, löste beim Vorsitzenden des MGV Concordia, Reinhard Spindler, Glücksgefühle aus.

„Wir