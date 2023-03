Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Fundament des einstöckigen Erweiterungsbaus der Johannes-Fink-Grundschule in Böhl ist bereits zu sehen, auch im Außenbereich und am „alten Neubau“ wird gearbeitet. Ein Ende ist im kommenden Jahr in Sicht. Rund 3,9 Millionen Euro investieren das Land und die Gemeinde in einen „vernünftigen und zukunftsfähigen Schulstandort Böhl“, wie der Böhl-Iggelheimer Bürgermeister Peter Christ (CDU) sagt.

Mit den vorbereitenden Arbeiten war im vergangenen Jahr begonnen worden. Unter anderem wurde das Fundament der früheren Synagoge gesichert, die bis 1938 dort