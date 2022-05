Das Gerüst für die Leinwand steht, die Catering-Zelte sind aufgeschlagen und die Stühle gestapelt. Das Festival „Filmfrühling“ ist von Limburgerhof, wo es am Sonntag zu Ende ging, umgezogen an den Altrhein in Bobenheim-Roxheim. Dort werden ab Freitag bis zum 29. Mai 16 Kinofilme gezeigt.

Der Filmfrühling ist eine Art Ableger des Filmfestivals auf der Ludwigshafener Parkinsel und in Bobenheim-Roxheim erstmals zu Gast. Was auf dem Gondelfestplatz in den nächsten zwei Wochen passieren wird, kann man sich aber ganz gut vorstellen anhand der Fotos, die im Limburgerhofer Stadtpark gemacht wurden, wo das Open-Air-Kino vom 22. April bis 8. Mai zum zweiten Mal gastierte.

Zwischen LED-Leinwand und Gastrobereich finden bis zu 790 Zuschauer Platz, wobei laut Veranstalter so bestuhlt wird, dass „mit Rücksicht auf Pandemie-Gewohnheiten“ jeder dritte Platz frei bleibt. An 17 Tagen werden 16 aktuelle Spielfilme (zwei davon sind für Kinder) gezeigt, es gibt zwei bis drei Vorstellungen pro Tag. Ein normales Ticket mit Platzreservierung kostet zwölf Euro. Wer’s stilvoll, romantisch und gemütlich mag, kann ein Arrangement buchen: zwei Plätze in Korbsesseln oder Liegestühlen mit Tischchen und entweder Picknickkorb oder einer Flasche Wein.

Eröffnet wird das Filmkunst-Open-Air am Freitag, 13. Mai, um 19 Uhr durch den Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, Clemens Körner (CDU), Bobenheim-Roxheims Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Festivalveranstalter Michael Kötz. Nachdem sie gesprochen haben, wird die Komödie „À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen“ gezeigt. Sie handelt von der Erfindung des Restaurants am Vorabend der Französischen Revolution. Man kann den Filmfrühling auch ohne Filmticket besuchen, denn das gastronomische Angebot mit Flammkuchen, Baguettes, Kuchen, Pfälzer Weinen und mehr steht eintrittsfrei allen zur Verfügung, die sich ganz nah am idyllischen Roxheimer Altrhein einen schönen Abend machen wollen.

Die Vorstellungen finden bei jedem Wetter statt, deshalb sollten die Besucher, wenn Regen zu erwarten ist, geeignete Kleidung (aber keine Schirme) mitbringen. Der Limburgerhofer Filmfrühling hat unter der kühlen Witterung im April gelitten. Die Besucherzahlen seien zwar noch nicht ausgewertet, sagt Teresa Kloos von der Pressestelle des Festivals, aber an manchen Tagen seien doch etliche Sitze leer geblieben. Sie hofft nun für den zweiten Teil in Bobenheim-Roxheim auf sommerliche Temperaturen. Zumindest am ersten Wochenende dürfte dieser Wunsch wohl in Erfüllung gehen. Allerdings: Am Altrhein fühlen sich bekanntlich auch Schnaken wohl, deshalb ist die Verwendung eines Mückenabwehrsprays zu empfehlen.

Ein weiterer Rat betrifft das Parken. Direkt vor der Festwiese auf einen Stellplatz zu hoffen, ist nicht zu empfehlen. Am Ende der Rheinstraße dürfen nur Behinderte parken. Besser ist es, einen der drei größeren Parkplätze am Binnendamm (ehemaliger Sportplatz), am Rathaus oder am Nachtweideweiher im Kleinerweg anzusteuern. Dann muss man zwar ein bisschen laufen, aber die Wege sind recht angenehm.

Noch Fragen?

Tickets und Infos zum Kinoprogramm gibt es online unter www.filmfruehling.de. Einige Tickets wird es (ohne Garantie) auch an der Abendkasse geben. Der Gastrobereich ist montags bis freitags von 16.30 bis 23 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 14 bis 23 Uhr geöffnet.