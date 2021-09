Rhein-Pfalz-Kreis. Die BUND-Kreisgruppe, die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (Gnor) sowie die Kreisvolkshochschule mit dem Capitol-Lichtspieltheater in Limburgerhof veranstalten am Dienstag, 28. September, einen Kinoabend. Dabei geht es um nichts weniger als die Rettung der Welt.

Ab 19.30 Uhr zeigt das Capitol den Film „2040 – Wir Retten die Welt“. Der preisgekrönte Regisseur Damon Gameau macht sich auf die Reise, um herauszufinden, wie die Zukunft im Jahr 2040 aussehen würde, wenn wir einfach die besten Lösungen annehmen würden, die uns zur Verbesserung unseres Planeten zur Verfügung stehen, und sie in den Mainstream verlagern. Als visueller Brief an seine vierjährige Tochter strukturiert, kombiniert der Film traditionelles Dokumentationsmaterial mit dramatischen Sequenzen und hochwertigen visuellen Effekten, um ein Vision-Board für seine Tochter und den Planeten zu erstellen.

Damon Gameau hat mit „Voll verzuckert“ die erfolgreichste australische Dokumentation aller Zeiten geschaffen und weltweit Zuschauern die Augen geöffnet. „2040 – Wir retten die Welt“ feierte seine Weltpremiere im Rahmen der Berlinale 2019 in der Reihe „Generation“.

Beim Einlass ins Kino bitten die Veranstalter um Impfdaten und den Personalausweis. Eintritt: 10 Euro inklusive 5 Euro Spende für ein Naturschutzprojekt für BUND und Gnor vor Ort