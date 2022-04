Die Jagdhornbläser gibt es seit 1970. Bei kleinen und großen Veranstaltungen sind sie aufgetreten. Doch vor laufender Kamera stehen die Musiker nun zum ersten Mal. In einem Rhein-Pfalz-Kreis-Film sind sie Hauptdarsteller – allerdings nicht die einzigen.

Paul Platz, Leiter des Kulturbüros im Kreis, hat eine Idee geboren. Die wiederum hat voll eingeschlagen, bei allen die mitmachen dürfen. 37 Bewerbungen hat es gegeben, erzählt er. Und die werden seit Kurzem abgearbeitet. Es geht um einen Film für die Plattform Youtube, der die musikalische Vielfalt in den Kreisgemeinden widerspiegelt. Hauptdarsteller: Chöre und Musikvereine aus dem ganzen Rhein-Pfalz-Kreis.

„Von Römerberg bis Kleinniedesheim ist alles dabei“, macht Platz deutlich, dass der Aufruf zur Teilnahme über alle Kommunen hinweg auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Überraschend: „Bisher haben wir nur zwei Chöre aufgenommen.“ Dafür gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Instrumentalgruppen. Eine davon sind die Jagdhornbläser.

Drehtag musste verschoben werden

„Wir haben gleich gesagt, wir machen mit“, sagt der musikalische Leiter Gerhard Hoffmann der RHEINPFALZ. Nirgends haben sich die motivierten Männer – 14 an der Zahl – während der Corona-Pandemie präsentieren können. Durch den Film, den der Kreis nun auflegen wird, wollen sie sich wieder in Erinnerung bringen. Das Virus hat trotzdem noch mal Einfluss genommen. Um zwei Wochen verschoben werden mussten die Aufnahmen im Dudenhofener Wald. Corona ging um. „Jetzt“, betont Hoffmann enthusiastisch, „sind alle wieder am Start.“

Während Hoffmann von intensiven Proben in den vergangenen Tagen berichtet, baut der Schifferstadter Jannis Schreiner – bekannt als DJ Olde – das Equipment auf. Drei Kameras, zwei Mikrofonständer, ein Laptop, auf dem die Tonspuren zusammenlaufen, Kopfhörer, ein Regler – und viele Kabel. Der 17-jährige Jakob, Platz’ Neffe, schnappt das brummende Aggregat und trägt es einige Meter weiter. „Das übertönen wir schon“, ist Hoffmann optimistisch.

Ein wenig Lampenfieber

Drei Lieder haben die Jagdhornbläser an die Rentnerhütte mitgebracht. „Horrido“, „Auf Wiedersehen“ und den Jagdherrenruf mit einem Solo von Sascha Lehr. „Eine gewisse Aufregung gehört dazu“, meint dieser. Die Aufnahme findet er dennoch klasse. „Sowas in der Art haben wir noch nie gemacht. Gefilmt worden sind wir bisher nur mit privaten Handys“, berichtet er mit einem Lächeln.

Um 10.14 Uhr wird es langsam ernst am Karsamstag im Gemeindewald. „Sollen wir mal reinblasen, damit wir einen Ansatz kriegen?“, fragt Hoffmann in die Runde. Die Antwort folgt tönend und umgehend. Platz macht derweil eine Mikrofonprobe – und jodelt. Jakob grinst, Schreiner legt noch mal Hand an die Technik. „Solche Projekte sind immer lustig“, verrät er im Vorbeigehen.

Aufstellung im Halbkreis

Aufstellung ist angesagt. Nur wie und wo? „Oder sollen wir laufen?“, hakt Hoffmann nach. Schreiner mag es jedoch statisch. „Männer“, folgt Hoffmanns Aufruf an die Hornisten: „Bless do niwwer, Parforce do riwwer.“ Die Ansage reicht, die Ordnung steht. Fast. Schreiner möchte einen symmetrischen Halbkreis und kein Ei. Und was ist mit den Knöpfen am Jackett? Auf oder zu? „Drei Knepp zu“, lautet der Appell Hoffmanns. „Mir nemmen sowieso bloß die Baumkrone uff“, neckt Platz die Männerrunde.

Die Stimmung ist entsprechend gelöst. „Männer“, setzt Hoffmann aufs Neue an, „jetzt gonz gemietlisch.“ Langsam gibt er den Takt vor. Schreiner lässt Platz am Mischpult Probehören. „Können wir’s so machen?“, fragt der Chef von Ton und Bild. „So mache mer’s“, lautet die Antwort des Kreis-Kulturchefs. Keine fünf Sekunden später läuft die Kamera. Der Ansatz stimmt. Die neunte Filmaufnahme ist geschafft. 28 weitere stehen Platz und Schreiner bevor.

„Es wird sich alles nach hinten verschieben“, merkt er angesichts wiederkehrender Corona-Fälle an. Bis Ende Juni soll die Musik-Revue dann stehen. Mit 37-mal sechs Minuten hat die jetzt schon Kultstatus.