Satzzeichen zu vergessen, kann verbrecherisch sein. Beispiel: „Wir essen jetzt, Opa!“ Das ist eine freundliche Einladung, über die sich der Großvater in aller Regel freuen wird. Doch wenn das Komma fehlt, wird daraus ruckzuck ein Aufruf zu mörderischem Kannibalismus im engsten Familienkreis: „Wir essen jetzt Opa!“ Und so etwas kann fatale Folgen haben: für den Großvater. Aber auch für denjenigen, der beim Beistrich-Setzen geschludert hat. Denn einem Mord-Anstifter droht, was auch dem Mörder selbst gebührt: lebenslänglich.

Werbung für die Gastronomen

Auf freiem Fuß bleibt hingegen Ken Stutzmann aus Beindersheim im Rhein-Pfalz-Kreis. Zwar trägt der Sozialdemokrat und Feuerwehrmann als Ortsbürgermeister die politische Verantwortung für einen ebenfalls verhängnisvollen Tippfehler. Doch der war gleichwohl nicht ver-, sondern bloß erbrecherischer Natur. „Speien zum Mitnehmen“ versprach ein Werbeplakat der Ortsgemeinde. Denn die wollte ihren Bürgern damit einen Essen-Abholbesuch bei ihren vier tapfer gegen den Lockdown ankochenden Gastronomen empfehlen.

Dass ein vergessenes „s“ deren Speisen nun in einen Zusammenhang mit Wiederhochgewürgtem brachte, ließ Witzbolde scherzen: Wenigstens werden die Abhol-Plastiktüten dann zweimal benutzt. Dem Ortsbürgermeister wurde derweil vorgeworfen, ein Tippfehler-Vertuscher zu sein. Denn bei Facebook präsentiert er ein Foto des Banners, auf dem anstelle des fatalen Schriftzugs eine leere rote Fläche prangt. Hat er die Aufnahme etwa nachträglich verfälschen lassen? Nein, beteuert Stutzmann.

Noch ein Fehler?

Der Fehler sei einfach sofort überklebt worden, nachdem er entdeckt worden war. Und binnen weniger Stunden habe ihn der Banner-Drucker dann endgültig korrigiert. Doch „Speisen für Daheim“ werden dem Plakat längst nicht mehr so viel Beachtung bescheren wie die erbrecherische Erstfassung. Gesprächsstoff liefert die Gastro-Werbung aber auch jetzt noch. Denn nun fragen sich Beindersheimer: Ist das dritte Wort hier nicht ein Adverb, das mithin kleingeschrieben werden müsste?