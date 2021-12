Die Römerberger Feuerwehr braucht aufgrund gesetzlicher Vorgaben ein neues Gerätehaus. Das Gebäude am Lindenplatz in Mechtersheim kann nicht ertüchtigt werden. Für einen Neubau hatten die Verbandsgemeindeverwaltung und die Wehrleitung eine Fläche rechts neben dem Autohaus am Mechtersheimer Ortseingang angedacht. Dort kann das neue Feuerwehrgerätehaus jedoch nicht entstehen, wie Bürgermeister Manfred Scharfenberger (CDU) auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte. Grund sei, dass die Eigentümer ihre Grundstücke nicht zum Preis verkaufen wollten, den die Verbandsgemeinde zahlen kann. Die Verwaltung und die Wehrleitung hätten sich nun auf einen anderen Standort in der Nähe geeinigt. „Hier fangen wir dann noch mal von vorne an“, sagte Scharfenberger und meinte damit die Anfrage bei den Eigentümern und die Absprache mit übergeordneten Behörden.