Die Freiwillige Feuerwehr Otterstadt lädt für Samstag, 13., und Sonntag, 14. Mai, zum Feuerwehrfest an und in der Sommerfesthalle ein. Am Samstag geht’s ab 17 Uhr mit einem Gaudiwettbewerb für Jedermann los. Drei Personen bilden ein Team und müssen ein Tanklöschfahrzeug ziehen, Leinenbeutel werfen und mit Schläuchen Flaschen kegeln. Um Anmeldung per E-Mail an FFWOtterstadt@gmail.com wird gebeten. Ab 20 Uhr spielt die Band Fine R.I.P Livemusik, der Eintritt ist frei. Am Sonntag können ab 11 Uhr Feuerwehrfahrzeuge besichtigt werden, darunter das neue TLF 3000. Ab 13.30 Uhr werden Rundfahrten angeboten, ab 14 Uhr präsentiert sich die Jugendfeuerwehr. Zudem gibt es Spiele für Kinder. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.