Volles Haus, glückliche Gäste – „die Leute sind froh, dass sie wieder Gesellschaft pflegen können“, sagt Wehrleiter Jochen Grädler zum sichtbaren Erfolg des Festes zum 145-jährigen Bestehen der Feuerwehr Schifferstadt am Sonntag. Die Jugendfeuerwehr, die 30-jähriges Bestehen feiert, führte eine Standardlöschübung vor. Außerdem gab es für die Kinder eine Mini-Rallye, Wurf- und Spritzwand, sowie Geschicklichkeitsübungen mit dem Löschschlauch und den Knoten. „Knoten sind bei der Feuerwehr ein großes Thema“, sagt Jugendwart Sven Bernatz. Die ausgestellten Fahrzeuge waren wie immer ein Magnet für Klein und Groß, meinten Dominik Tiesler und Kevin Knaus. Die Kinder durften auch in die Autos – bis auf Drehleiter- und Rüstfahrzeug. Diese zu räumen, wäre bei einem Einsatz ungünstig – denn auch am Tag der offenen Tür hat die Feuerwehr Einsatzbereitschaft.