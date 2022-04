Streit bei der Feuerwehr, der Wehrführer wird aussortiert. Dabei sehen alle schlecht aus.

Beim Blick hinter die Fassade erinnert die Freiwillige Feuerwehr Birkenheide an Sodom und Gomorra. Doch Privates ist privat. Fakt ist: Offenbar ist das Vertrauen der Birkenheider Wehrleute in die Führung nicht mehr vorhanden, 14 Unterschriften belegen das. Ein unhaltbarer Zustand, denn Vertrauen ist unter den Kameraden eines der höchsten Güter der Feuerwehr. Ohne geht es nicht.

In dieser Birkenheider Angelegenheit gibt es nur Verlierer: Der Wehrführer wird gehen müssen – ob freiwillig oder gezwungenermaßen. Ob er noch das Ansehen genießt, einfach ins zweite Glied zurückkehren zu können? Ob er das überhaupt möchte? Der Bürgermeister sieht sich derweil gezwungen, einen Wehrführer zu degradieren. Auch sein Wehrleiter ist beschädigt. Und der Feuerwehr an sich tut der Vorfall sicher ebenfalls nicht gut. Denn er stärkt nicht das Image des ehrenamtlichen Lebensretters, sondern lässt die Feuerwehr in keinem guten Licht dastehen.