Die stellvertretenden Jugendwarte der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen bekommen rückwirkend zum 1. Januar 2022 eine Aufwandsentschädigung in Höhe von rund 40 Euro pro Monat. Bisher wurde das Geld nur an die Jugendwarte und nicht an deren ständige Vertreter gezahlt. Das soll sich laut einstimmigem Beschluss des Verbandsgemeinderats nun ändern, weil den Jugendwarten ein sehr hohes Engagement abverlangt werde und eine qualitativ hochwertige Jugendarbeit für die Gewinnung von Feuerwehr-Nachwuchs wichtig sei. Jährlich fallen dadurch etwa 950 Euro Mehrkosten an, die im Haushalt gedeckt seien.