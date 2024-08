Die Freiwillige Feuerwehr Waldsee lädt traditionell am zweiten Wochenende im August zum Tag der offenen Tür ein. In diesem Jahr in abgespeckter Version. Rund 60 Helfer sind nach Angaben von Waldsees Wehrführer Peter Klauß für den Tag der Feuerwehr eingespannt. Die Vorbereitungen beginnen traditionell montags beim Übungsabend mit der Fahrzeugreinigung. Denn am Aktionstag stellt die Waldseer Wehreinheit ihre Fahrzeuge und Geräte aus. Zusätzlich wird Klauß zufolge noch das Tanklöschfahrzeug aus Otterstadt und das Sandsackfüllgerät zu sehen sein. Unter den 60 Helfern sind fast alle 41 aktiven Waldseer Wehrleute – „obwohl Sommerferien sind“, sagt Klauß. Das Einsatzgeschehen hält sich ihm zufolge zurzeit in Grenzen.

Der Tag der Feuerwehr wird in diesem Jahr nur am Sonntag, 11. August, an der Sommerfesthalle stattfinden. Er startet um 10 Uhr mit dem Frühschoppen mit der Kolpingmusikkapelle aus Oggersheim. Früher lud die Feuerwehr bereits samstagabends zum Auftakt mit DJ-Musik ein. Das Interesse habe in den vergangenen Jahren jedoch stark nachgelassen, außerdem gebe es am Samstagabend Konkurrenzveranstaltungen wie das Konzert der Band Fine R.I.P. beim Bratkartoffelfest in Otterstadt, sodass der Aufwand nicht im Verhältnis stehen würde, begründet der Wehrführer. Neben der Fahrzeug- und Geräteschau präsentiert sich am Sonntag auch die Jugendfeuerwehr mit Vorführungen, für Kinder und Jugendliche gibt es außerdem Wasserspiele sowie ein Unterhaltungsprogramm.