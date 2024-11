Die freiwilligen Feuerwehrleute in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen bekommen neue Einsatzkleidung. Dem voran ging ein aufwendiges bürokratisches Verfahren.

Der Verbandsgemeinderat beschloss Mitte Februar dieses Jahres, neue Brandschutzkleidung anzuschaffen, weil die derzeitigen Jacken und Hosen in schlechtem Zustand seien und das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Die neue Einsatzkleidung soll die Farbe beige haben. Das hat den Vorteil, dass es in heller Kleidung im Sommer nicht so warm werde wie in den dunklen Jacken und Hosen und die Wehrleute zudem im Gelände – zum Beispiel bei einem Waldbrand – besser zu erkennen seien.

Da seit dem Beschluss einige Zeit vergangen ist, erkundigte sich die SPD-Fraktion jüngst im Verbandsgemeinderat, was aus der Kleiderbestellung geworden ist. Bürgermeisterin und Verwaltungschefin Silke Schmitt-Makdice ( SPD) erklärte, dass erst einmal eine Firma für die Ausschreibung des Auftrags hätte gefunden werden müssen. Die Ausschreibung sei Ende Juli veröffentlicht worden. Es hätte sich lediglich eine Firma mit einem Angebot gemeldet. Die Kosten für die neue Einsatzkleidung für 122 Wehrleute werden mit rund 130.000 Euro beziffert. Noch im November gebe es für die Kameraden einen Termin für die Anprobe mit Größenermittlung. Die neue Kleidung soll dann Ende Januar, Anfang Februar kommenden Jahres ausgeliefert werden.